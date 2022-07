Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Fahrzeuginsassen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 26.07.2022 ereignete sich gegen 14:20 Uhr in Schwerin auf der Bundesstraße 321 an der Kreuzung Pampower Straße/Werkstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 44-jährige Fahrerin eines Renault die B 321 aus Richtung Krebsförden kommend in Richtung Pampow. Die 59-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr zeitgleich die Werkstraße in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache stieß in der weiteren Folge der Skoda in die Beifahrerseite des Renault. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Anfangsverdacht, dass die Renault-Fahrerin das "Rot" der Lichtzeichenanlage missachtete und es dadurch zum Unfall kam. Im Renault wurden sowohl die 44-jährige Fahrerin sowie drei weitere Fahrzeuginsassen verletzt. Drei Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung ins Klinikum Schwerin gefahren. Der Gesamtschaden des Unfalls wird polizeilich auf 10.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste eine Spur in Richtung Pampow voll gesperrt werden. Zur Unterstützung der Absperrmaßnahmen und Reinigung der Fahrbahn kamen die Kameraden der Berufsfeuerwehr Schwerin zum Einsatz. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

