POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Gorow (LK Rostock)

Rostock (ots)

Am 24.07.2022 kam es gegen 03:30 Uhr auf der Landstraße 13 in Höhe Gorow (LK Rostock) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW Seat von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 33-jährige Kraftfahrer, welcher eingeklemmt wurde, verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursachenermittlung kam die DEKRA zum Einsatz. Die L 13 war zwei Stunden voll gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 15.000 EUR.

