Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Zeugenaufruf: Wasserwerker erbeutet Schmuck

Hildesheim (ots)

Alfeld - (col): Am 14.03.2023, gegen 10:00 Uhr, klingelt ein vermeintlicher Wasserwerker bei der lebensälteren Geschädigten in der Blücherstraße und gibt an die Wasseruhren ablesen zu müssen. Die Person wird daraufhin in die Wohnung gelassen und kann dort in einem unbeobachteten Moment Schmuck entwenden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen, wie Fahrzeugen oder Personen in der Blücherstraße zum genannten Zeitraum. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05181/91160 mit der Polizei in Alfeld in Verbindung setzen.

Weiterhin wird davor gewarnt unbekannte Personen, die ohne Anmeldung vermeintliche Arbeiten durchführen wollen, in die Wohnung oder das Haus zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell