POL-HI: Unbekannte zapfen Diesel aus Bagger ab

Hildesheim (ots) - Harsum - (jb) Unbekannte drangen in der Zeit von 09.03.23, 12.00 Uhr bis 13.03.23, 07.30 Uhr in ein Haus in der Straße am Wiesenrain ein. Der oder die Täter versuchten zunächst ein Fenster des momentan unbewohnten Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dieses misslang, warf man die Scheibe des Fensters ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden beläuft sich ...

