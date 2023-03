POL-HI: Wendemanöver geht sprichwörtlich daneben - Lkw versinkt im Seitenraum

Hildesheim (ots) - Sarstedt (TKO) Am Montag, 13.03.2023, kam es in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Walter-Gleitz-Ring. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist in dieser Zeit in Höhe der Hausnummer 43 gegen einen Stromkasten gefahren und hat diesen erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 ...

