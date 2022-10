Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Auf Kreuzung zusammengestoßen - wer hatte grün?

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Schwetzinger Straße / Viehhofstraße zum Zusammenstoß eines blauen Kias und eines grauen BMWs, wobei beide Fahrer angaben, dass die für sie geltende Ampel Grünlicht gezeigt habe. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro, zu Verletzungen der Fahrzeuginsassen kam es glücklicherweise nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell