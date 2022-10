Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Katzenfund in Stadtteil Bergheim - Besitzer gesucht

Heidelberg (ots)

Durch einen Passanten wurde am gestrigen Nachmittag im Bereich der Heidelberger Thibautstraße ein lautes Miauen aus einem Gebüsch vernommen. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte am Ort der Ruhestörung eintraf, fand sie ein verängstigtes rotes Kätzchen vor, welches sich dort völlig allein versteckt hatte. Nachdem die Beamten das Tier zur Untersuchung in die Tierklinik gebracht hatten, wurde es im Tierheim Heidelberg aufgenommen. Da das Tier nicht gechippt oder tätowiert war, konnte bislang kein Besitzer ermittelt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte vermittelt unter 06221 1857-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell