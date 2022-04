Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Remda (ots)

Am Mittwoch, dem 06.04.2022, ereignete sich gegen 19:30 Uhr in Remda in der Sundremdaer Straße ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Opel Corsa die Sundremdaer Straße in Richtung Sundremda. Im Bereich einer Engstelle kam es zu einer Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, sodass die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Inspektionsdienst in Saalfeld entgegen.

