Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tasche aus Wagen entwendet

Wegberg-Wildenrath (ots)

Aus einem in der Einfahrt eines Hauses an der Heinsberger Straße geparkte PKW entwendeten Unbekannte, nachdem sie das Fahrzeug komplett durchsucht hatten, eine Sporttasche. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Samstagnachmittag (19. Februar), 14 Uhr, und Montagvormittag (21. Februar), 11 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell