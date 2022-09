Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Steinmauer in der Ortsmitte Sulzbach beschädigt. Rote Lackspuren wurden gesichert.

Sulzbach (bei Rhaunen) (ots)

Am heutigen Dienstag wurde in der Zeit von 12.00-17.30 Uhr in der Ortsmitte Sulzbach eine Steinmauer beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr in Sulzbach die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rhaunen und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde eine Steinmauer beschädigt. An dieser konnten rote Lackspuren festgestellt und gesichert werden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher. Nicht ausgeschlossen ist, dass es sich um ein land-oder forstwirtschaftliches Fahrzeug handelt und dieses mit dem rotfarbenen Arbeitsgerät die Mauer streifte. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610.

