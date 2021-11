Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall: Kipper schiebt Pkws gegeneinander

Bad Oeynhausen (ots)

Offenbar leicht verletzt wurde am Montagvormittag eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall auf der Eidinghausener Straße.

Ein LKW-Fahrer (29) aus Bad Oeynhausen war den Angaben nach gegen 11.40 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Eidinghausen hinter mehreren Autos unterwegs, als ein vorausfahrender 52-jähriger Suzuki-Fahrer verkehrsbedingt seinen Wagen kurz hinter der Kreuzung der Mindener Straße stoppte. Dies taten hinter ihm auch zwei Fahrzeugführerinnen - eine Opel-Fahrerin (24) sowie eine Frau (47) in einem Skoda. Der 29-jährige Kipper-Fahrer hingegen erkannte dies mutmaßlich zu spät, fuhr in das Heck des Skodas auf und schob die Autos gegeneinander. Die 24-Jährige klagte in der Folge über leichtere Beschwerden und wollte sich eigenständig in medizinische Behandlung begeben. Die weiteren Beteiligten blieben körperlich unversehrt. Der Skoda und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Bei der Unfallaufnahme konnte der 29-Jährige Lastwagen-Fahrer den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er erhält eine Anzeige.

