Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dein Einsatz zählt, komm ins Team - Einladung zum Berufsinformationsabend der Polizei Konz

Konz (ots)

Du bist motiviert, leistungsbereit und teamfähig? Du suchst einen abwechslungsreichen, krisensicheren und spannenden Beruf?

Am Montag, dem 10.10.2022 um 18.00 Uhr, lädt die Polizeiwache Konz Interessierte zu einem Berufsinformationsabend ein. Wenn Du Näheres über die Aufgaben der Polizei, die Einstellungskriterien sowie das Bachelor-Studium erfahren möchtest, hast du die Möglichkeit, am 10.10.2022 bei der Polizeiwache Konz die Infos aus erster Hand zu bekommen. Hier erhältst Du einen Einblick in das breite Aufgabengebiet der rheinland-pfälzischen Polizei.

Wenn Du zwischen 16 und 34 Jahren alt bist, kannst Du Dich bis zum 06.10.2022 zum Berufsorientierungsabend bei der Polizeiwache Konz per E-Mail (pwkonz@polizei.rlp.de) oder per Telefon (06501 / 9268-0) anmelden. Wenn Deine Eltern sich ebenfalls über den Polizeidienst informieren möchten, sind sie herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen.

Weitere Informationen findest Du unter: https://www.polizei.rlp.de/karriere/

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell