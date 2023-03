POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter in Holle

Hildesheim (ots) - Derzeit kommt es im Stadtgebiet Elze vermehrt zu Betrugsanrufen einer vermeintlichen Kriminalpolizei, bei welchen mitgeteilt wird, dass es in den letzten Tagen zu Überfällen in der Nachbarschaft gekommen sei. Auf Grund dessen werden die angerufenen Personen aufgefordert, die im Haushalt aufbewahrten Wertsachen an die Polizei zu übergeben, da sie ...

