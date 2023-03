Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollwoche zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist der landesweite Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Niedersachsen im Jahr 2023. Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit ist die Verhinderung schwerer Unfallereignisse, vor allen Dingen derer mit tödlich verletzten Beteiligten. Dafür setzt sich die Polizei gemeinsam mit ihren Partnern seit Jahren konsequent ein.

Neben Kontrollmaßnahmen bildet jedoch auch das verantwortungs- und rücksichtsvolle Verhalten jedes einzelnen Verkehrsteilnehmenden die Grundlage für ein effizientes und sicheres Verkehrssystem und trägt damit maßgeblich zur Verwirklichung einer "Vision Zero" bei. Die verschiedenen Dienststellen und -zweige der Polizeiinspektion Hildesheim beteiligten sich im Zeitraum vom 06.03.2023 - 12.03.2023 in Stadt und Landkreis an einer landesweiten Kontrollwoche, um eine hohe Sensibilisierung bei den Verkehrsteilnehmenden zu erreichen. Neben der Verkehrsüberwachung und Ahndung von Verstößen standen dabei auch Präventionsmaßnahmen verbunden mit aufklärenden Gesprächen im Vordergrund.

So führte z.B. der Kontaktbeamte der Polizei Bad Salzdetfurth u.a. an Informationsständen zahlreiche Bürgergespräche und informierte / sensibilisierte Interessierte zu Themen wie Zweiradverkehr oder "Elterntaxis".

In Kooperation mit dem Verkehrssicherheitsberater der Inspektion hat die Polizei Sarstedt an drei Stellen im Stadtgebiet neonfarben lackierte Fahrräder installiert, an denen sich Botschaften wie z.B. der einzuhaltende Mindestabstand beim Überholen von Rädern befinden. In der Voss-Straße, am Ortsausgang Richtung Giften, wurde ein sog. Dialogdisplay angebracht, welches neben der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hinweist. Darüber hinaus werden Verkehrsteilnehmer auch hier auf Mindestabstände beim Überholen von Fahrrädern hingewiesen. Sowohl die abgestellten Fahrräder als auch das Display sollen für die nächsten Wochen sichtbar vor Ort verbleiben.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze prangen am Eimer Kreuz an einer Brücke über der B 3 große Banner, die u.a. daran erinnern, den Abstand zu Vorausfahrenden einzuhalten und nicht riskant zu überholen.

Die Polizei kontrollierte im Lauf der Woche hunderte von Fahrzeugen und deren Fahrerinnen Fahrer. Den Schwerpunkt hierbei bildeten u.a. die Fahrtüchtigkeit, Geschwindigkeitsverstöße oder Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei registrierte fünf Trunkenheitsfahrten unter Alkoholeinwirkung. Viermal wurden Fahrer ertappt, die im Verdacht stehen, ein Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt zu haben. So wurde am Mittwochabend, 08.03.2023, ein 68-Jähriger aus dem Landkreis aus dem Verkehr gezogen, der sein Auto mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille führte. Ein 18-jähriger Hildesheimer war am späten Samstagabend, 11.03.2023, mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl er deutlich alkoholisiert war. Bei seiner Kontrolle leistete er Widerstand und es kamen weitere Vergehen zu Tage (siehe auch PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5461272)

Trotz teilweise widriger Witterungs- und Straßenverhältnisse wurden insgesamt 133 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Zu den traurigen Rekordhaltern gehört ein Mann aus dem Bereich Bockenem, der am Samstagnachmittag auf der B 243A (Zubringer zur A7) statt mit den erlaubten 70 km/h mit vorwerfbaren 122 km/h unterwegs war.

In sieben Fällen wurden Verkehrsteilnehmende festgestellt, deren Fahrzeuge nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügten. Weitere 24 Fahrerinnen und Fahrer haben gegen die Gurtpflicht verstoßen. Acht Verkehrsteilnehmende nutzten während der Fahrt widerrechtlich elektronische Geräte.

Des Weiteren registrierten die Beamtinnen und Beamten 81 sonstige Verstöße. In diesem Zusammenhang überwachten Einsatzkräfte der Polizei Bad Salzdetfurth das Stopp-Schild am Upstedter Kreuz, wo es in jüngerer Vergangenheit zu mehreren schweren Unfällen kam. In drei Fällen wurden dabei Verstöße festgestellt.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei auch zukünftig Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell