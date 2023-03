POL-HI: Verkehrskontrolle fördert gleich mehrere Straftaten zu Tage

Hildesheim (ots) - Holle (web) - In der Zeit von Freitag 14:00 Uhr bis zum Samstag 11:00 Uhr wurde ein geparkter PKW VW Golf in Holle, Bindersche Straße, von einem unbekannten Täter beschädigt. Dabei nutzte der Täter einen spitzen Gegenstand und zerkratzte die linke Fahrzeugseite des abgestellten Pkw. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen. ...

mehr