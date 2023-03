Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Bönnien

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Bönnien (web) In der Zeit von Freitag 19:00 Uhr bis zum Samstag 09:00 Uhr kam es in Bönnien, Sufeld-Ring, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Durch einen unbekannten Verursacher wurde dabei ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Citroen Berlingo beschädigt. An diesem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der unbekannte Verursacher ist verm. auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und dann mit dem o. g. geparkten Pkw zusammengestoßen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell