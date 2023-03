POL-HI: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

Hildesheim (ots) - Unbekannte drangen am 11.03.23, zwischen 14.40 Uhr und 22:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße ein. Hierzu nutzten sie ein auf kipp stehendes Kellerfenster aus, um in das Haus zu gelangen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie über die Terrassentür unerkannt flüchteten. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bargeld und Goldschmuck. Der Schaden wird derzeit auf ...

