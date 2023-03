POL-HI: Harsum - Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Schulenburg, B3 (ame) Am Abend des 10.03.2023 kam es auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug bei einem Überholvorgang ins Schleudern gerät und an einem Baum zum Stehen kommt. An zwei Bäumen und dem Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund ...

mehr