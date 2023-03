Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schulenburg, B3 - misslungener Überholvorgang eines Lkw führt zum Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Schulenburg, B3 (ame) Am Abend des 10.03.2023 kam es auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug bei einem Überholvorgang ins Schleudern gerät und an einem Baum zum Stehen kommt. An zwei Bäumen und dem Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Fahrweise des 62-jährigen, insbesondere auch bei den vorherrschenden winterlichen Witterungsverhältnissen, und der ausgelesenen Fahrerdaten besteht der Verdacht einer Straftat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein einbehalten. Die B3 war teilweise vollständig gesperrt. Die Feuerwehr war aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe mit im Einsatz.

