POL-HI: Einbrecher durch Eigentümer gestört - Zeugen gesucht -

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Nettlingen (hep): Am 11.03.2023, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Straße Hinterm Thie zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein dortiges Wohnhaus. Die Bewohner wurden durch laute Geräusche im Haus aufmerksam. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass die unbekannten Täter bereits drei Türen auf der rückwärtigen Seite des Hauses zum überdachten Vorflur und zum Wintergarten aufgehebelt hatten und bis ins Wohnzimmer des Hauses vorgedrungen waren. Gestört durch die Geschädigten flüchteten die Täter letztlich ohne Beute. An drei Türen entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Tel.-Nr.: 05063 / 901-0 in Verbindung zu setzen.

