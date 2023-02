Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr schlug oder trat ein Unbekannter an vier Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Die Autos parkten in der Prittwitzstraße. Die Polizei Ulm (0731 188-3312) ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen. Hinweis der Polizei: Schauen Sie nicht weg, wenn ...

