Am Dienstag oder Mittwoch beschädigte ein Unbekannter mehrere Autos in Ulm.

In der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr schlug oder trat ein Unbekannter an vier Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Die Autos parkten in der Prittwitzstraße.

Die Polizei Ulm (0731 188-3312) ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen.

Hinweis der Polizei:

Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Greifen Sie keinesfalls selbst ein! Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

