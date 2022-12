Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken Auto gefahren: Beim Einparken drei Fahrzeuge beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 26-Jähriger ist am Sonntagmorgen, 25. Dezember, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren, bei seinem Einparkversuch auf der Wilhelmstraße beschädigte er drei Autos.

Gegen 6.30 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall gerufen. Vor Ort trafen sie dann auf den 26 Jahre alten Mann aus Hamm. Er gab selbst an, Alkohol getrunken zu haben - einen Führerschein würde er auch nicht besitzen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Dem Hammer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses ermittelt.

Die am Fahrbahnrand geparkten Autos - ein VW und zwei Skoda - wurden teilweise so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Auch der Volvo, in dem der 26-Jährige unterwegs war, musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell