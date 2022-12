POL-HAM: Ford bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Rhynern (ots) - Eine Seniorin ist am Freitag, 23. Dezember, an der Straße Auf der Helle Opfer von falschen Polizisten geworden - sie haben ihre EC-Karte entwendet und einen vierstelligen Betrag abgebucht. Gegen 16 Uhr rief auf dem Festnetztelefon ein unbekannter Mann. Er gab sich als Polizist aus und wies die Geschädigte darauf hin, dass es in ihrer Wohngegend in letzter Zeit vermehrt Einbrüche gab. Mehrere Täter ...

