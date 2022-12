POL-HAM: Müllcontainer am Nordenstiftsweg in Brand gesetzt

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte sind am Sonntag, 25. Dezember, zwischen 12.20 Uhr und 19.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Alten Uentroper Weg eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr) Rückfragen bitte an: ...

