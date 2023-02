Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Abstand falsch eingeschätzt

Am Mittwoch verursachte ein Traktorfahrer in Westerheim einen Unfall.

Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit einem Traktor und angehängter Egge die Wiesensteiger Straße in Richtung Ortsmitte Westerheim. Ihm kam ein Fahrzeug entgegen. Beim Versuch, möglichst weit rechts zu fahren, kam es zum Unfall. Der Mann blieb mit der Egge an einem geparkten Anhänger hängen. Diesen schob es dadurch gegen ein Gebäude. Der Polizeiposten Laichingen (07333/950960) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Anhänger auf 3.000 Euro, am Gebäude auf 6.000 Euro. Das Gespann des 82-Jährigen blieb unbeschädigt.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

