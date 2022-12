Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.12.2022 fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. gegen 00:50 Uhr ein PKW in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. auf. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich konkrete Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille.

Der 32-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten wird einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen.

