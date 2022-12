Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. führte am 28.12.2022 in der Zeit von 18:55 Uhr bis 19:55 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Branchweilerhofstraße durch. Hierbei wurden insgesamt 77 Fahrzeuge gemessen. 6 Verkehrsteilnehmer*innen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Verkehrsteilnehmer erreichte eine Geschwindigkeit von 88 km/h und muss mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

Ferner wurde am 29.12.2022 eine Geschwindigkeitsmessung in der Zeit von 22:40 Uhr bis Mitternacht in der Talstraße in 67433 Neustadt/W. durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 62 Fahrzeuge gemessen. 13 Verkehrsteilnehmer*innen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Verkehrsteilnehmer erreichte eine Geschwindigkeit von 115 km/h und muss sich nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell