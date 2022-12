Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dirmstein (ots)

Am Donnerstag, den 29.12.2022, gegen 14:35 Uhr, befuhren eine 73-jährige Audi-Fahrerin und ihr 82-jähriger Beifahrer aus der Verbandsgemeinde Leiningerland die L453 von Dirmstein kommend in Fahrtrichtung Obersülzen. Hierbei kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem großen Stein, welcher sich auf dem dortigen Grünstreifen befand. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass dieser anschließend abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L453 in beide Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde gesperrt.

