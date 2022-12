Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unter Betäubungsmitteleinfluss PKW geführt

Neuleiningen (ots)

Am Donnerstag, 29.12.2022, gegen 20:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Audi-Fahrer in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich für die kontrollierenden Beamten Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum seitens des Fahrzeugführers. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

