Voerde (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag gegen 00.45 Uhr ein Ford C-Max in Brand. Das Auto parkte in einer Grundstückszufahrt an der Saarstraße im Ortsteil Möllen. Durch die rasche Ausdehnung gingen ebenfalls ein Holzzaun und eine Hecke in Flammen auf. Polizisten, die als erste vor Ort waren, gelang es, das Feuer der Hecke und des Zaunes zu löschen. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen. ...

