POL-UL: (GP) Geislingen - Unfallverursacher fährt weiter

Nicht um den Schaden kümmerte sich am Mittwoch in Geislingen ein unbekannter Fahrzeuglenker.

Der Audi parkte ordnungsgemäß zwischen 6 und 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Talgraben". Ein unbekanntes Fahrzeug streifte an dem Audi entlang und beschädigte diesen am Kotflügel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Schaden von etwa 1.500 Euro aus.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, muss sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt begeht eine Straftat. Ihm drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

