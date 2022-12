LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Gegen 13:50 Uhr ereignete sich in der Ernst-Thälmann-Straße in Weimar ein weiterer Verkehrsunfall zwischen einem parkenden und einem einpar- kenden Pkw. Hier wollte eine Opel-Fahrerin rückwärts einparken. Auch sie schätzte den Abstand zum bereits stehenden Pkw falsch ein, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

