POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall unter Beteiligung eines stark alkoholisierten Radfahrers in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter haben auf einem Kundenparkplatz einer Bank in der Ludwigstraße in Nordenham einen dort abgestellten Pkw zerkratzt. Wer dort am Freitag, 28.10.2022, im Zeitraum von 11:35 Uhr bis 11:50 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, unter der Rufnummer ...

mehr