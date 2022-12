Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Gegen 13:50 Uhr ereignete sich in der Ernst-Thälmann-Straße in Weimar ein weiterer Verkehrsunfall zwischen einem parkenden und einem einpar- kenden Pkw. Hier wollte eine Opel-Fahrerin rückwärts einparken. Auch sie schätzte den Abstand zum bereits stehenden Pkw falsch ein, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

