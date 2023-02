Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht fahrtauglich

Auffällig verhielt sich ein 67-Jähriger am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr führte die Polizei eine Verkehrskontrolle in der Römerstraße durch. Mit einem Dauerhupen fuhr der 67-Jährige an der Kontrollstelle vorbei. Die Polizisten hatten die Kontrolle beendet und fuhren dem Mann hinterher. Im Bereich der Lessingstraße hatten sie das Auto eingeholt. Bei der anschließenden Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Auf dem Polizeirevier verweigerte er einen weiteren Alkomattest. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ordnete daher die Entnahme einer Blutprobe an. Während der Blutentnahme verhielt sich der 67-Jährige unkooperativ und aggressiv. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Wer alkoholisiert fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

