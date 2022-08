Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw fährt auf A 4 unter Lkw - Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Nohra (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag um 16:45 Uhr kam es auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden auf Höhe des Beschleunigungsstreifen der Tank- und Rastanlage Eichelborn zu einem schwerem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger italienischer Fahrzeugführer aus Rheinland-Pfalz eines Pkw VW Passat befuhr dabei den rechten von drei Fahrstreifen. Ein 36-jähriger polnischer Sattelzugfahrer wollte nach Beendigung seiner vorgeschriebenen Pause wieder auf die Autobahn auffahren und befuhr dazu den Beschleunigungsstreifen. Der Fahrer des Pkw VW kam auf Höhe des Sattelzuges nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem linken Heck des Sattelzuges. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Drogentest fiel positiv auf Amphetamine aus. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 50.000,- Euro.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell