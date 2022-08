Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gesundheitliche Mängel führen zu Verkehrsunfall auf der A 9 bei Schleiz

Schleiz (ots)

Am heutigen Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Pkw VW Golf Fahrer die BAB 9 in Richtung Nürnberg. Der Fahrzeugführer beabsichtige auf den PWC Himmelsteiche kurz vor der Anschlussstelle Schleiz für eine Pause abzufahren. Im Bereich der Parkplatzzufahrt traten bei dem Fahrzeugführer plötzlich gesundheitliche Beschwerden in Form von Kreislausproblemen auf. Der Fahrzeugführer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr eine angrenzende Straßenlaterne und kam im angrenzenden Begrenzungszaun im Böschungsgraben zum Stehen. Es enstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Für Für die Bergungsmaßnahmen musste die Parkplatzzufahrt kurzzeitig gesperrt werden.

