Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Resümee einer Woche Blitzen

A4 / A9 / A38 (ots)

Nach Auswertung der Daten der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage im Zeitraum vom 15.08. - 22.08.22 wurden teils gravierende Verstöße festgestellt. Die mobile Messanlage wurde an verschiedenen Positionen der Autobahnen 4, 9 und 38 aufgestellt. Es wurden 1058 Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren eingeleitet. 69 Fahrzeugführer müssen mit Fahrverboten rechnen. Besonders krass sind zwei Fälle zu werten, bei denen Fahrzeuge mit Geschwindigkeiten von 187 und 193 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen wurden. Die Messstelle befand sich hierbei im Bereich einer Baustelle auf der A4. Die erhebliche Überschreitung der Geschwindigkeit in Anbetracht der Verschwenkung der Fahrbahn und unübersichtlichen Lage der Baustelle veranlasste die Messbeamten dazu, die Sachverhalte zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft hinsichtlich eines Anfangsverdachts einer Straftat vorzulegen.

