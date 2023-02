Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebe erwischt

Am Mittwoch befanden sich drei Personen in Ulm auf Diebestour.

Ulm (ots)

Ein Zeuge beobachtete die 11-Jährige, eine 15-Jährige sowie eine 23-Jährige in einem Geschäft beim Albert-Einstein-Platz. Sie liefen an den Verkaufsregalen entlang und nahmen von dort Lebensmittel. Die steckten sie in zwei große Koffer. Ohne zu bezahlen verließen sie das Geschäft. Ein Mitarbeiter hielt die Drei auf und übergab sie der Polizei. Diese nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über richtiges und pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Einen Diebstahl oder andere Straftaten zu begehen ist ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten.

