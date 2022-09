POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.09.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Ladendiebstahl-Hausfriedensbruch

Am 14.09.2022 wurde um 18:27 Uhr bekannt, dass es am einem Verbrauchermarkt im Osseweg zu einem Ladendiebstahl durch eine amtsbekannte 38-jährige Frau gekommen war. Die Tatverdächtige, gegen welche bereits wegen vorangegangener gleicher Taten ein Hausverbot für die Geschäftsräume ausgesprochen wurde, durchquerte den Kassenbereich, obwohl sie in einer Tasche unbezahlte Waren im Wert von mehr als 100 Euro mit sich führte. Als sie von Mitarbeitern des Verbrauchermarktes abgesprochen wurde, versuchte die Frau, sich durch Flucht der Situation zu entziehen, konnte aber angehalten werden. Einsatzkräfte der Polizei Leer leiteten gegen die 38-jährige Frau ein Strafverfahren ein.

Jemgum - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 14.09.2022 wurden von Einsatzkräften der Polizeistation Weener gegen 08:20 Uhr ein Fahrzeug auf der Dorfstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass von der Frau nicht nur ein erheblicher Alkoholgeruch ausging, sondern dass sie auch deutlich sichtbare Auffälligkeiten aufwies, welche den Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung erhärteten. Die 41-jährige gab auch zu, bis in die Nacht Alkohol konsumiert und Medikamente eingenommen zu haben. Einen Atemalkoholtest lehnte die Frau ab, stimmte aber einer Blutentnahme zu. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet und führt nun die weiteren Ermittlungen durch.

PI Leer/Emden - Betrug in Verbindung mit einem Fake-Onlineshop Im Rahmen der derzeitigen Ängste um die Erhöhungen der Energiepreise sehen Bürgerinnen und Bürger sich gezwungen auf Alternativen umzusteigen. So haben zur Zeit der Vertrieb von Brennholz, Briketts und Holzpellets einen hohen Absatz, genauso wie Produkte rund um die Sonnenenergie. Diesen Umstand machen sich auch Betrüger zunutze und richten sogenannte Fake-Shops ein, in denen die Täter vorgeben, das gewünschte Produkt zu verkaufen und zu liefern. Ein Mann aus dem Landkreis Leer ist einem solchen Betrug zum Opfer gefallen, als er online Brennstoffe in einem mittleren dreistelligen Warenwert bestellte und erst anschließend herausfand, dass dieser Shop bereits mehrfach im Internet als Betrugswebsite aufgefallen war. Die Vorabüberweisung, die der Mann ins Ausland transferierte, konnte trotz bemühen seiner Bank nicht mehr zurückgebucht werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass grundsätzlich vor dem Kauf im Internet die Seriosität des Anbieters überprüft werden sollte. Oftmals reicht es schon aus, die Shopadresse in die Suchmaschine einzugeben. Zudem sollten online immer sichere Bezahlwege gewählt werden und Vorkasse oder Kreditkartenzahlungen vermieden werden. Ebenso gilt Vorsicht bei Zahlungen auf Auslandkonten. Diese sind an den ersten Buchstaben der IBAN zu erkennen. Eine Zahlung nach Deutschland beginnt im mit den Buchstaben DE.

Emden - Diebstahl einer Handtasche

Am 13.09.2022 kam es gegen 16:00 Uhr zu dem Diebstahl einer Damenhandtasche samt persönlichem Inhalt. Die 69-jährige Geschädigte befand sich in einem Einkaufszentrum an der Thüringer Straße und schaute sich eine Geschäftsauslage an. Ihre Handtasche hatte sie in dem von ihr mitgeführten Einkaufswagen abgelegt und kurz unbeaufsichtigt gelassen. Diesen Umstand nutzte ein unbekannter Täter oder eine Täterin aus, um die schwarze Lederhandtasche zu entwenden. Bei der Tat kamen ca. 80 Euro Bargeld, Scheckkarten und andere persönliche Unterlagen abhanden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, Wertgegenstände und Handtaschen niemals in der Öffentlichkeit unbeaufsichtigt zu lassen.

