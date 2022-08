Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Urlaub Einbruch festgestellt

Matzenbach (Kreis Kusel) (ots)

Die Rückkehr aus dem Urlaub haben sich Bewohner einer Wohnung in der Straße Am Bahnhof sicherlich anders vorgestellt. Wie nun bekannt wurde, drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, den 12. August bis Samstag, den 20. August in die Wohnung ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

