Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Steinewerfer beschädigen Fahrzeug

Altenglan (ots)

Zu einer Sachbeschädigung ist es in der Nacht von Donnerstag, dem 18. August auf den darauffolgenden Freitag in der Austraße gekommen. Dort hatte ein 22-jähriger sein Fahrzeug in der Nähe der Bahngleise geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass unbekannte Täter Steine aus dem Gleisbett entnommen und damit mehrere Scheiben an seinem Fahrzeug beschädigt hatten. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell