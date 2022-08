POL-PDKL: Schaden verursacht und geflüchtet

Horschbach (Kreis Kusel) (ots) - Ein Langfinger hat zwischen Dienstag und Freitag im Alten Weg sein Unwesen getrieben. Der 64-jährige Geschädigte meldete der Polizei den Diebstahl zweier hochwertiger Motorsägen aus seiner Scheune. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

