Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter Tatverdächtiger bringt Falschgeld in Umlauf - Fahndung mit Foto - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(jd) Im Dezember vergangenen Jahres betrat ein bislang Unbekannter an einem Sonntagnachmittag (18.12.) eine Spielhalle in der Altstadt. Der Mann legte einer Mitarbeiterin dort eine 50-Euro-Banknote vor und bat sie, diesen Schein zu wechseln. Später fiel auf, dass es sich bei dem Geldschein um Falschgeld handelt. Die Polizei ermittelt gegen den bisher unbekannten Tatverdächtigen wegen Inverkehrbringens von Falschgeld. Das Amtsgericht in Bielefeld hat nun mittels eines Beschlusses ein Bild aus der Überwachungskamera der Spielhalle zur Fahndung freigegeben. Bei dem bislang Unbekannten handelt es sich um einen etwa 160cm großen Mann mit dunklen Augen, weißen Haaren und einem Bart. Das Foto ist unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/102278 Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

