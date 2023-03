Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Opel gerät in den Gegenverkehr - Zwei Personen verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Gegen 20.00 Uhr ereignete sich gestern (29.3.) auf der Herforder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen fuhr mit seinem Opel in Richtung Kirchlengern. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Mann aus Herford ebenfalls auf der Herforder Straße, er war in Richtung Herford unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve naher der Löhner Straße kam der 38-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn ab. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sich zeitgleich der Herforder mit seinem Fahrzeug befand. Dieser leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch den starken Aufprall wurde der Mann aus Bad Oeynhausen schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Mann aus Herford wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos liegt bei rund 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell