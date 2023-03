Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Apotheke - 35-Jährige entwendet Spardose

Enger (ots)

(jd) Am Montag (27.3.) betrat eine Frau um 11.14 Uhr eine Apotheke in der Brandstraße. Die Frau sprach zunächst mit einer Mitarbeiterin und ging dann zu einem Verkaufstresen, auf dem sich eine kleine blaue Spardose befand. Sodann verließ sie die Apotheke. Kurze Zeit später bemerkte die Mitarbeiterin, dass die Spardose, in der sich rund 120 Euro Bargeld befand, nicht mehr auf dem Tresen stand. Nach Sichtung des Videomaterials aus der Überwachungskamera stellten die hinzugerufenen Beamten gemeinsam mit dem Inhaber der Apotheke fest, dass die Frau die Spardose kurz vor Verlassen der Apotheke in eine mitgeführte Umhängetasche steckte. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 35-jährige Bünderin, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Sie muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell