Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Der 34-jährige Mitarbeiter einer Firma für Tiefbauarbeiten stellte am Montag (27.3.) gegen 7.15 Uhr fest, dass Unbekannte augenscheinlich sein Firmenfahrzeug aufgebrochen haben. Der Lkw der Marke Volvo war am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Industriestraße abgestellt und verschlossen worden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter eine seitlich gelegene zweiteilige Tür des Fahrzeugs mittels eines Werkzeugs öffneten, um so in das Innere des Volvo zu gelangen. Daraus entwendeten sie unter anderem zwei Steinbohrer, eine Tauchpumpe, zwei Kanalbohrer und weiteres Zubehör. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände liegt bei rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges im Bereich der Industriestraße gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

