PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Radfahrer verletzt Mann und flüchtet +++ Sachbeschädigung durch Bierflasche +++ Fahrerin gerät alkoholisiert in den Gegenverkehr - Insassen leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Radfahrer verletzt Mann und flüchtet, Eltville am Rhein, Wallufer Straße, Nähe Leinpfad, Montag, 20.02.2023, 16:05 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat ein Fahrradfahrer einen Anwohner in Eltville zu Boden gestoßen und verletzt. Der Geschädigte musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Angaben des Eltvillers zufolge, habe er sich gegen 16:05 Uhr in seinem nicht umzäunten Garten in der Wallufer Straße in Höhe des Leinpfades aufgehalten. Dort sei er von einem ihm unbekannten Mann auf einem Fahrrad angesprochen und nach dem Weg zum Leinpfad befragt worden. Nachdem der Eltviller dem Mann entgegnete, dass es von seinem Privatgrundstück keinen Zugang zum erfragten Pfad gebe, habe der Radfahrer ihn plötzlich und unvermittelt mit den Händen zu Boden gestoßen. Der Geschädigte kam zu Fall und verletzte sich dabei am Kopf. Der Fahrradfahrer sei anschließend in in die Wallufer Straße in Richtung Walluf davongefahren. Der Eltviller musste im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und etwa 185 cm großen, schlanken Mann gehandelt haben. Er soll mit einer blauen Jeansjacke samt weißem Fellkragen auf einem augenscheinlich älteren Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Fahrradfahrer unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung durch Bierflasche, Idstein, Limburger Straße, Sonntag, 19.02.2023, 02:00 Uhr

(sun)In der Nacht zum Sonntag warfen unbekannte Täter eine Flasche gegen ein Fenster in Idstein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge nahmen sich der oder die Täter eine Bierflasche zur Hand, mit der sie gegen 02:00 Uhr die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Limburger Straße beschädigten. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

3. Fahrerin gerät alkoholisiert in den Gegenverkehr - Insassen leicht verletzt, Schlangenbach-Wambach, Bärstadter Straße, Montag, 20.02.2023, 18:25 Uhr

(fh)Am Montagabend hat sich in Schlangenbad-Wambach ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet, bei dem eine mutmaßlich alkoholisierte Fahrerin in den Gegenverkehr geriet, zwei Fahrzeuge beschädigte und sich mit ihrem Pkw überschlug. Glücklicherweise wurden keine Beteiligten schwerer verletzt. Gegen 18:25 Uhr befuhr eine 38 Jahre alte Schlangenbaderin mit ihrem Opel Adam die L3037 von Bärstadt nach Wambach. In Höhe einer in der Bärstadter Straße gelegenen Haltestelle geriet die Fahrerin in den Gegenverkehr und streifte dort den entgegenkommenden Skoda einer 43-Jährigen. In dem Skoda befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Kinder. Der Opel Adam wurde durch die Kollision weitergeleitet und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes, in welchem sich just in diesem Moment eine 40 Jahre alte Frau und zwei weitere Kinder befanden. In der Folge überschlug sich der Opel und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Durch die alarmierte Feuerwehr musste die 38 Jahre alte Fahrerin aus ihrem verunfallten Fahrzeug gerettet werden. Am Unfallort ergaben sich bei ihr deutliche Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Sie wurde im Anschluss leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Fahrerin des Skoda sowie die drei minderjährigen Insassen kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den allesamt nicht mehr fahrbereiten und somit abschleppungsbedürftigen Fahrzeugen summiert sich auf etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell