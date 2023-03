Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Um 6.45 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann aus Enger am Freitag (24.3.) mit seinem Opel auf der Sundernstraße in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich fuhr in entgegengesetzter Richtung eine 34-jährige Engeranerin mit ihrem VW, die an der Einmündung zur Südstraße beabsichtigte, nach links abzubiegen. Der vorfahrtsberechtigte Opelfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf Höhe der Einmündung. Obwohl er umgehend den Bremsvorgang einleitete, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit seinem Auto in die Beifahrerseite des VW. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen einen Bus gestoßen, der sich in der Südstraße, an der Haltelinie zur Sundernstraße, befand. Der 6-jährige Sohn der 34-Jährigen, der sich ebenfalls in dem VW befand, wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels hinzugerufenem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich gesperrt.

